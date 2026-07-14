JPMorgan supera projeções, mas presidente-executivo alerta para geopolítica e inflação

O JPMorgan Chase registrou lucro líquido de US$ 21,16 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação (EPS) diluído foi de US$ 7,70, ante US$ 5,24 um ano antes. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 5,59.

A receita líquida somou US$ 57,35 bilhões no trimestre, avanço de 28% na comparação anual. O resultado também veio acima da projeção, que era de US$ 51,1 bilhões.

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O desempenho foi liderado pela divisão de Commercial & Investment Bank, cuja receita cresceu 27%, para US$ 24,85 bilhões. As taxas de banco de investimento avançaram 30% em relação ao ano anterior, atingindo o maior nível desde 2021, enquanto a receita da área de mercados subiu 35%, impulsionada pela forte atividade dos clientes. As receitas com negociação de ações dispararam 86%, enquanto as de renda fixa cresceram 6%. Na área de gestão de ativos e fortunas, os ativos sob gestão (AUM) alcançaram US$ 5,1 trilhões, alta de 18% em base anual.

As provisões para perdas com crédito totalizaram US$ 2,5 bilhões no trimestre, com baixas líquidas de US$ 2,4 bilhões e constituição líquida de reservas de US$ 149 milhões, principalmente na carteira corporativa.

No comunicado, o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon, afirmou que a economia dos EUA demonstrou "notável resiliência" neste ano, apoiada pelo fortalecimento dos investimentos das empresas e das contratações, além de fatores como investimentos em inteligência artificial (IA), estímulos fiscais e um ambiente regulatório mais eficiente.

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Apesar disso, ele alertou que diversos riscos seguem "se movendo abaixo da superfície como placas tectônicas", citando tensões geopolíticas e guerras, inflação persistente, grandes déficits fiscais globais e preços elevados dos ativos. "Não podemos prever como essas forças acabarão se desenrolando. Elas podem permanecer administráveis, mas também podem provocar impactos significativos quando se moverem ou colidirem", afirmou.

Às 7h52 (de Brasília), as ações do JPMorgan operam com volatilidade no pré-mercado de Nova York, caindo 0,76%.