Informações pessoais de milhares de clientes do JPMorgan Chase vazaram na internet na quinta-feira, 19, após fornecedores terceirizados do banco serem alvo de um ataque cibernético. O vazamento não tem relação com a interrupção dos serviços bancários registrada no início desta semana, e os dados comprometidos não incluíam informações de cartões de crédito nem informações pessoais particularmente sensíveis, segundo o banco.

Os dados vazados parecem consistir principalmente em endereços de e-mail de clientes do Chase e de alguns funcionários do banco, além de números de telefone em determinados casos.

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"Tomamos conhecimento de que terceiros que prestam serviços à instituição foram alvo de um ataque cibernético", afirmou Joe Evangelisti, porta-voz do banco. "Com base em nossa investigação até o momento, acreditamos que os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses fornecedores, que podem incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes."

Visa e Mastercard também confirmaram o vazamento de dados, mas afirmaram que o ataque não afetou suas operações nem as informações de pagamento dos clientes.

As contas afetadas, que somam milhares, representam apenas uma pequena parcela da base de clientes do Chase. O banco possui dezenas de milhões de clientes, enquanto Visa e Mastercard atendem bilhões de consumidores.

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"Neste momento, a exposição dos dados foi contida, e nossas equipes estão trabalhando com o fornecedor para prestar assistência aos titulares de cartões afetados, conforme necessário", afirmou Seth Eisen, porta-voz da Mastercard.

O ataque cibernético não está relacionado ao incidente ocorrido no Chase no início desta semana, quando uma falha de software provocou interrupções em alguns dos serviços bancários da instituição.

No entanto, o episódio é o mais recente de uma série de problemas tecnológicos que afetaram diferentes setores da economia global, desde a suspensão de voos até a indisponibilidade de serviços básicos de e-mail e calendário da Microsoft. Fonte: Associated Press.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado