José Guimarães declara que fim da 6x1 será votado apesar de Flávio Bolsonaro

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, declarou nesta segunda-feira, 5, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai manter a votação da proposta que acaba com o fim da escala 6x1.

"Prioridade do ponto de vista do governo é votar o fim da escala 6x1. Eu vou conversar com o presidente Alcolumbre para ver se a gente já inicia o debate e vota até quarta-feira", declarou Guimarães antes de entrar no Hotel Sanmarco, em Brasília, onde se reúne com Lula e aliados após os resultados do primeiro turno do pleito presidencial.

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"Acho que o presidente Davi tem sido muito firme. Ele quer votar e ele vai votar essa matéria nessa semana. Foi o que ele anunciou publicamente", declarou.

Guimarães descartou que Alcolumbre decida não votar o projeto por conta do resultado do primeiro turno. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, e se tornou favorito a conquistar o Palácio do Planalto.

"Não mudou nada, a eleição está empatada. São 2% e vamos para cima. Essa matéria é de interesse do Brasil, não de candidato A ou B", disse Guimarães.

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Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira, 6.

Porém, agora há duvidas se Alcolumbre irá realmente votar a proposta, tendo em vista que o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, além do PL ter feito uma votação histórica e conquistando 13 novas cadeiras, chegando a 28 das 81 do Senado, mais de um terço.

O fim da escala 6x1 é tratado como objetivo prioritário para a difícil tarefa de Lula em virar o resultado do pleito presidencial em primeiro turno. Desde a redemocratização, nunca um segundo colocado conseguiu reverter a diferença e conquistar o Palácio do Planalto.