Johnson destaca meta de investir 40 bi de libras em infraestrutura no Reino Unido

O governo do Reino Unido tem como meta investir 40 bilhões de libras em infraestrutura, por meio do banco de investimentos criado no plano de recuperação do país, afirmou nesta terça-feira o premiê Boris Johnson, em discurso no Parlamento britânico com a presença da Rainha Elizabeth II.

O objetivo do governo, disse Johnson, é construir uma nação "mais justa, verde e saudável" com os investimentos.

O primeiro-ministro citou ainda planos de aumentar os repasses ao Sistema Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).

À medida que deixa para trás a pandemia de covid-19, com a rápida vacinação no país, o Reino Unido mudará seu foco para "novas habilidades e tecnologias, conectando talentos a oportunidades", destacou Johnson, após ressaltar a necessidade de "transformar" a imunização em massa em mais empregos.