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Johnson & Johson concorda em pagar até US$ 5,5 bilhões para encerrar processos sobre talco

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 27.07.2026, 22:11:00 Editado em 27.07.2026, 22:20:04
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A Johnson & Johnson concordou em pagar até US$ 5,5 bilhões para resolver os processos restantes que alegavam que os produtos de talco da empresa causaram câncer de ovário.

A empresa informou nesta segunda-feira, 27, que chegou a um acordo com escritórios que representam os autores nas ações de talco ainda pendentes. O acordo está condicionado à participação de 95% dos requerentes restantes, segundo a Johnson & Johnson.

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A empresa também disse que os autores reconheceram que não conseguiriam atender ao padrão de "causalidade específica" - isto é, provar que os produtos de talco da Johnson & Johnson causaram explicitamente o câncer de ovário de qualquer requerente individual.

A Johnson & Johnson afirmou que pagará até US$ 3 bilhões em indenizações em 2027 sob o acordo, sem novos pagamentos devidos antes de 2028. No total, a companhia se comprometeu a US$ 5,5 bilhões em pagamentos.

As ações da Johnson & Johnson subiram 1,9%, para US$ 270,88, no pós-mercado na segunda-feira.

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