J&F confirma visita de comitiva da Vale, mas nega que LHG Mining esteja à venda

A J&F S.A., conglomerado dos irmãos Batista que é integrado pela JBS e outras companhias, confirmou que recebeu, a pedido da Vale, uma comitiva para conhecer as instalações da LHG Mining e as melhorias implementadas pela atual gestão. Também confirmou ter contratado o Citi para conduzir um processo competitivo organizado para uma eventual participação minoritária na empresa.

Contudo, informou que o ativo não está à venda, ao contrário do que disseram notícias publicadas na imprensa brasileira nesta terça-feira, 14, e frisou que descarta ter a Vale como sócia.

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"Conforme já noticiado pela imprensa internacional, o crescimento dos últimos anos e o projeto de expansão atraíram a atenção do mercado global de mineração, o que levou a J&F a contratar o Citi para conduzir um processo competitivo organizado para uma eventual participação minoritária na empresa", disse a companhia em nota.

"O processo competitivo está em andamento, com o recebimento de diversas propostas, e a J&F descarta ter a Vale como sócia. Trata-se de uma concorrente nacional que traria um imenso conflito de interesse na gestão da companhia."

A J&F também frisou que o pedido da Vale não veio acompanhado de indicação de sigilo e foi atendido com a mesma cortesia que a holding dispensou "a dezenas de visitas do setor". Os ativos da mineradora foram vendidos pela Vale ao conglomerado em 2022.

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Desde que adquiriu o ativo, em 2022, a J&F ampliou a produção de cerca de 2 milhões para 12 milhões de toneladas anuais, resolveu os gargalos logísticos históricos e obteve licenciamento para 28 milhões de toneladas por ano, volume que tornará a LHG a maior produtora mundial de minério de ferro Lump High Grade, frisou o conglomerado.