JetBlue amplia prejuízo no 3º tri, mas receita sobe apesar da alta do combustível

A JetBlue registrou um prejuízo maior no terceiro trimestre, embora a receita tenha avançado mesmo com o aumento dos custos de combustível. A companhia teve prejuízo de US$ 257 milhões, ou 68 centavos por ação, ante prejuízo de US$ 143 milhões, ou 39 centavos por ação, um ano antes, segundo balanço divulgado na tarde de segunda-feira, um dia antes do previsto.

Excluindo itens não recorrentes, o prejuízo ajustado foi de 60 centavos por ação. Analistas ouvidos pela FactSet projetavam prejuízo ajustado de 54 centavos por ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita cresceu 21%, para US$ 2,81 bilhões, em comparação a US$ 2,32 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo das estimativas de Wall Street, de US$ 2,83 bilhões.

O preço médio do combustível no trimestre subiu 57%, para US$ 3,91 por galão.

O The Wall Street Journal informou na sexta-feira que um grupo de credores sêniores da JetBlue contratou um assessor financeiro e um escritório de advocacia, medida comum quando credores percebem risco de que a empresa não consiga quitar integralmente seus empréstimos no prazo. Os bonds da JetBlue caíram com força na semana passada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esperamos uma nova expansão das margens no quarto trimestre, mesmo com os preços do combustível projetados para ficar 85% acima dos do mesmo período do ano passado", disse na segunda-feira a diretora financeira, Ursula Hurley. "Mais importante, acreditamos que temos liquidez e alternativas de financiamento para atravessar esse período e chegar a pelo menos US$ 1 de lucro por ação (EPS) e a um fluxo de caixa livre positivo em 2028." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado