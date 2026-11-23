A Nvidia anunciou que Jensen Huang foi reconduzido, com efeito imediato, aos cargos de presidente e diretor-presidente (CEO), além de retornar ao Conselho de Administração. A decisão, divulgada nesta segunda-feira, 23, foi aprovada por unanimidade após reuniões com o executivo e consultas a integrantes do alto escalão do governo dos Estados Unidos, que deram ao colegiado confiança de que o retorno não representa risco à segurança nacional, segundo comunicado.

"O Conselho acredita que Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia e que sua recondução atende aos melhores interesses de nossos acionistas, funcionários, parceiros e clientes", afirmou Harvey Jones, que permanecerá na presidência do colegiado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Huang disse estar honrado em retomar o comando da companhia "no início de uma nova revolução industrial" e agradeceu ao conselho pela confiança.

Colette Kress, que ocupava interinamente o posto de CEO, seguirá como diretora financeira da empresa.

Investigação independente continua

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da recondução, a Nvidia informou que continuará a investigação independente aberta após notícias de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

O comitê responsável, formado exclusivamente por conselheiros independentes e assessorado por advogados externos, levará a apuração até o fim, com a cooperação do próprio executivo.

A fabricante de chips já havia criado, na semana passada, um comitê de segurança nacional e controle de exportações para supervisionar riscos e o cumprimento de normas comerciais. Além disso, a Nvidia buscará contratar um diretor de conformidade para fiscalizar as operações da companhia e manterá a colaboração com investigações e solicitações de informações das autoridades governamentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump elogia decisão

Em publicação na Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a decisão do conselho e afirmou que o país precisa da liderança de Huang para garantir o sucesso da Nvidia e a prosperidade da economia norte-americana.

Segundo o republicano, o governo não tem motivos para acreditar que o retorno do executivo represente riscos à segurança nacional. Trump acrescentou que o procurador-geral dos EUA, Todd Blanche, confirmou que o governo não possui evidências de que Huang tenha cometido qualquer ato ilegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Conheci Jensen e ele é um grande patriota e tesouro nacional", escreveu Trump.

O presidente dos EUA também defendeu que a Nvidia mantenha uma investigação interna rigorosa sobre o cumprimento dos controles de exportação dos EUA, para assegurar que a companhia cumpra suas obrigações legais e seu "dever patriótico" de proteger a segurança nacional norte-americana.