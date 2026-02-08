JBS: Produção local em Omã busca segurança alimentar e proximidade com consumidor, diz Tomazoni

JBS reforça que a decisão de investir US$ 150 milhões na produção local de carne bovina, de aves e de cordeiro em Omã está alinhada à estratégia de segurança alimentar e à construção de cadeias próximas ao consumidor. "O pós-pandemia mostrou que depender apenas de exportações pode não ser competitivo. Estar presente localmente aumenta a competitividade e a proximidade com o consumidor", afirmou Gilberto Tomazoni, CEO global da companhia.

A produção local será implementada desde o início da cadeia, incluindo confinamento de animais, processamento e, no caso das aves, produção de pintinhos por meio de parcerias locais. Inicialmente, os ovos e matrizes serão fornecidos por parceiros, com possibilidade de investimento próprio em matrizes dependendo da viabilidade econômica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O modelo adotado permitirá que a JBS controle a qualidade e escala da produção regional, criando uma cadeia integrada que inclui África e Oriente Médio como fornecedoras de animais, além de gerar mais de 3 mil empregos locais e fortalecer a presença da companhia na região. O investimento atende à crescente demanda por produtos halal e à Visão 2040 do Sultanato de Omã, que prioriza a produção local e a segurança alimentar. "Omã é um país neutro e estratégico. Fomos convidados a participar da Visão 2040 para reforçar a segurança alimentar", destacou Tomazoni.

Quando operarem em plena capacidade, as plantas poderão processar até 600 mil frangos por dia, além de aproximadamente mil bovinos e 5 mil cordeiros diariamente, consolidando a presença da JBS em dois polos industriais estratégicos no país.