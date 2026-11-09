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JBS: lucro líquido atribuível cai 71,7% no 3º trimestre de 2026, para US$ 164 milhões

Escrito por Leandro Silveira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A JBS registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 164 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 71,7% em relação aos US$ 581 milhões apurados em igual período do ano passado, informou a companhia nesta segunda-feira. A receita líquida ficou praticamente estável, em US$ 22,7 bilhões, ante US$ 22,6 bilhões um ano antes, enquanto o Ebitda ajustado recuou 35,6%, para US$ 1,18 bilhão. A margem Ebitda caiu de 8,1% para 5,2%. O lucro por ação foi de US$ 0,15, ante US$ 0,52 no terceiro trimestre de 2025.

O desempenho refletiu um ambiente operacional mais desafiador em diferentes unidades de negócio da companhia. Pelo critério US GAAP, o Ebitda ajustado consolidado foi de US$ 1 bilhão, recuo de 38,3% na comparação anual. O resultado operacional ajustado pelo mesmo padrão contábil somou US$ 597 milhões, queda de 53,2%.

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O fluxo de caixa livre ficou negativo em US$ 167 milhões no trimestre, ante resultado positivo no mesmo período do ano passado, uma redução de US$ 551 milhões na comparação anual. Segundo a companhia, o desempenho foi explicado principalmente pela queda de US$ 653 milhões no Ebitda ajustado e pelo maior consumo de capital de giro no Brasil, especialmente pelo aumento dos estoques de grãos e de carne de frango da Seara na Europa, além da formação de estoques de carne bovina da JBS Brasil destinados aos embarques para a China no quarto trimestre.

A alavancagem líquida encerrou setembro em 3,54 vezes, em dólares, ante 2,39 vezes um ano antes. A dívida líquida totalizou US$ 19,3 bilhões, enquanto a liquidez total alcançou US$ 8,2 bilhões. O prazo médio da dívida ficou em 14,4 anos, com custo médio de 5,8% e mais de 95% da dívida contratada a taxas fixas. A companhia informou que não possui vencimentos relevantes nos próximos cinco anos.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido atribuível aos acionistas somou US$ 283 milhões, queda de 82,4% em relação aos US$ 1,61 bilhão registrados em igual intervalo do ano passado. A receita líquida avançou 8,1%, para US$ 68,2 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado caiu 26,8%, para US$ 3,74 bilhões.

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JBS/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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