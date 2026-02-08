JBS investe US$ 150 milhões em hub multiproteínas em Omã e avança para produção local

A JBS anunciou a criação de uma plataforma multiproteínas em Omã, no Oriente Médio, voltada à produção de carne bovina, aves e cordeiro. A iniciativa envolve um investimento total de US$ 150 milhões, que inclui a aquisição de 80% de uma holding de alimentos em joint venture com a Oman Food Capital (OFC) e os recursos necessários para colocar as fábricas em operação. A OFC é o braço de investimentos em alimentos e agronegócio da Oman Investment Authority (OIA).

Segundo o CEO global da empresa, Gilberto Tomazoni, o projeto marca a expansão da presença da companhia na região e reforça a estratégia de diversificação geográfica e de proteínas. "Estamos falando de uma região com cerca de 2 bilhões de consumidores em seu entorno, que apresenta crescimento e aumento de renda", afirmou.

O hub consolidará duas unidades industriais no país: uma planta integrada de aves e uma unidade voltada ao processamento de bovinos e ovinos. Quando operarem em plena capacidade, as plantas poderão processar cerca de 600 mil frangos por dia, além de aproximadamente mil bovinos e 5 mil cordeiros diariamente, alcançando capacidade industrial estática estimada em mais de 300 mil toneladas por ano, considerando todas as proteínas.

Os aportes serão direcionados principalmente à conclusão da planta de aves da ANamaa, localizada na região de Ibri, e à unidade de processamento de carne bovina e cordeiro da Al Bashayer, em Thumrait. A expectativa da companhia é iniciar a produção de carne bovina e ovina em cerca de seis meses, enquanto a operação de aves deverá começar em aproximadamente 12 meses.

Segundo o CEO, a companhia também estruturará uma cadeia regional de fornecimento de animais, com participação de países da África e do próprio Oriente Médio. "Teremos um confinamento piloto para receber animais vivos. Os animais chegarão, passarão pelo confinamento para acabamento e, em seguida, serão processados na unidade", explicou.

No caso da operação de aves, a JBS pretende atuar desde a produção até o processamento, criando uma cadeia local integrada. "Nesse projeto, diferentemente do modelo tradicional totalmente integrado, nós também seremos produtores. Vamos produzir os frangos e estruturar toda a cadeia localmente", disse.

O projeto representa o primeiro investimento na etapa inicial da cadeia produtiva no Oriente Médio e amplia a atuação da empresa na região, onde já opera fábricas e mantém cerca de 1,6 mil colaboradores. "Começamos nossa presença local na parte final da cadeia. Agora, consideramos fundamental avançar também para o início da cadeia produtiva", afirmou Tomazoni. Segundo ele, o movimento também responde às mudanças geopolíticas e ao aumento da preocupação global com segurança alimentar. "Não sabemos por quanto tempo será competitivo depender apenas de exportações. Por isso, estamos investindo na produção local", disse.

A companhia estima que o novo hub multiproteínas gere mais de 3 mil empregos diretos nos próximos cinco anos em Omã. O projeto também reforça a estratégia de posicionar o país como uma plataforma de produção halal para exportação regional, alinhada à Visão 2040 do Sultanato de Omã, além de fortalecer o desenvolvimento econômico local. Com a nova operação, a JBS passará a contar com atividades em 26 países distribuídos por cinco continentes, ampliando sua presença global e a construção de plataformas produtivas locais em mercados estratégicos.