A JBS informou na quinta-feira, 19, que concluiu a formação de uma joint venture com a Oman Food Investment Holding Company (OFC) para desenvolver operações de produção e processamento de proteínas no Oriente Médio. Com o fechamento da transação, a companhia brasileira passa a deter 80% do negócio, enquanto a parceira omanense fica com os 20% restantes.

Para viabilizar a operação, a JBS realizou um investimento de US$ 150 milhões na JV, sediada na Holanda. A estrutura reúne dois negócios já operados em Omã: a A'Namaa Poultry, voltada à produção e ao processamento integrado de carne de frango, e a Al Bashayer Meat Company, especializada no confinamento e processamento de carne bovina e ovina.

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Os recursos serão destinados principalmente à conclusão de duas unidades industriais: uma planta integrada de frango na região de Ibri, no norte do país, e uma unidade de processamento de carne bovina e ovina em Thumrait, no sul de Omã.

Quando estiver em plena operação, segundo a companhia, o complexo deverá alcançar capacidade industrial estática de aproximadamente 300 mil toneladas por ano. A estrutura terá capacidade diária para processar cerca de 1.000 cabeças de gado, 5.000 cordeiros e 600 mil frangos.

A expectativa é que o empreendimento gere mais de 3 mil empregos diretos em Omã nos próximos cinco anos, ampliando a presença internacional da JBS e fortalecendo sua atuação no mercado de proteínas do Oriente Médio.