JBS anuncia joint venture com fundo soberano da Indonésia, que investirá US$ 2,5 bi

A brasileira JBS, empresa global líder em alimentos e a maior produtora de proteínas do mundo, acaba de anunciar que firmou uma parceria estratégica com o Danantara Investment Management, o braço de investimentos do fundo soberano da Indonésia, e pretende expandir sua presença na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático. A transação inclui um investimento de capital de US$ 2,5 bilhões pelo Danantara em troca de 25% das operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, informa a empresa em comunicado.

Além do aporte de capital, espera-se que a joint venture capte até US$ 2,5 bilhões adicionais em financiamento, elevando a captação total de recursos esperada da parceria para até US$ 5 bilhões, destinados a financiar aquisições, investimentos em projetos greenfield e outras oportunidades de crescimento na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático.

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Segundo a JBS, a região combina escala populacional, aumento da renda, urbanização e crescimento do consumo de proteína.

De acordo com dados oficiais da Secretaria da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), sua população chegou a aproximadamente 745 milhões de habitantes em 2024.

A iniciativa foi concebida para ampliar a capacidade de investimento da JBS, acelerar o crescimento regional e utilizar suas operações na Austrália como uma plataforma para expandir sua atuação em mercados considerados estratégicos para o consumo global de proteína. A Austrália continua sendo um pilar central da diversificação geográfica da JBS, com forte posição exportadora e papel fundamental no equilíbrio dos resultados globais da Companhia.

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O CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse na nota: "Nossa parceria com o Danantara representa um passo importante em nossa estratégia de crescimento de longo prazo no Sudeste Asiático. Como parte fundamental da plataforma global da JBS, nossas operações na Austrália e na Nova Zelândia reúnem uma base operacional sólida, padrões de excelência e significativo potencial de crescimento. Ao lado do Danantara, estamos bem-posicionados para ampliar nossa presença na Indonésia e em outros mercados do Sudeste Asiático, fortalecer as cadeias regionais de fornecimento de proteínas, expandir o acesso a mercados e acelerar o desenvolvimento do setor de proteínas da Indonésia."

Segundo Tomazoni, a iniciativa está alinhada à estratégia de longo prazo da Companhia, focada na diversificação geográfica, em produtos de marca e de maior valor agregado, no crescimento sustentável e na geração de retorno aos acionistas.

"Este investimento representa um forte reconhecimento do histórico comprovado da JBS Austrália na criação e expansão de negócios de alimentos em toda a Austrália, Nova Zelândia e no restante do mundo. Sob a estrutura da parceria, as operações da JBS Austrália permanecem inalteradas - a atual equipe de gestão mantém o controle das operações no dia a dia, e nada muda para nossos 17 mil colaboradores, clientes e produtores parceiros", afirmou Brent Eastwood, CEO da JBS Austrália.

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A transação ocorre em um cenário de crescimento estrutural da demanda global por proteína. Projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) indicam que o consumo global de carnes deverá crescer até 2034, com expansão estimada de 21% para carne de frango, 16% para carne ovina, 13% para carne bovina e 5% para carne suína.

O relatório também destaca países como Indonésia, Filipinas e Vietnã entre aqueles que devem impulsionar esse crescimento da demanda.

A Indonésia também é um mercado-chave para o segmento global de alimentos halal, que vem ganhando importância para a indústria de proteína.

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Segundo a consultoria DinarStandard, o mercado global de alimentos halal foi avaliado em aproximadamente US$ 1,43 trilhão em 2023 e deverá atingir US$ 1,94 trilhão até 2028, impulsionado pelo crescimento populacional e pelo aumento da demanda por produtos certificados.

"Estamos construindo uma plataforma mais forte para capturar o crescimento de longo prazo do consumo global de proteína. Ao mesmo tempo, estamos criando as condições para expandir nossa presença na Ásia, uma das regiões mais dinâmicas da indústria", afirmou Tomazoni.

A transação está sujeita às aprovações regulatórias necessárias na Austrália e às condições usuais para operações dessa natureza.

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O Danantara está sendo assessorado por PwC, BCG, A&O Shearman e Barrenjoey. A JBS conta com assessoria da EY, De Brauw Blackstone Westbroek N.V. (Holanda) e MinterEllison (Austrália).