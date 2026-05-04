Jardim quer aprovar projeto de minerais críticos até quarta e ler parecer amanhã

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator do projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, afirmou nesta segunda-feira, 04, que pretende acelerar a tramitação da proposta na Câmara e trabalhar para sua aprovação ainda nesta semana.

"Quero ter o projeto aprovado até quarta-feira, 6. Vou ler o relatório na sessão da Câmara de amanhã", disse o parlamentar durante apresentação do texto.

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A expectativa do relator é que, com o parecer apresentado, seja possível avançar rapidamente nas negociações com as bancadas e viabilizar a deliberação em plenário até o meio da semana.

Segundo Jardim, ele gostaria que o texto fosse aprovado antes da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos Estados Unidos, para uma reunião com o presidente americano Donald Trump, na quinta-feira, 7 de maio. O tema das terras raras está no radar da agenda bilateral.

O parlamentar passou as últimas horas aparando as arestas sobre o texto. Ele também se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela manhã em Brasília. A votação está marcada para esta terça-feira, 5.

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A proposta trata da criação de diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos e estratégicos no país, considerados essenciais para a transição energética e a indústria de tecnologias avançadas.