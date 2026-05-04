TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Jardim quer aprovar projeto de minerais críticos até quarta e ler parecer amanhã

Escrito por João Caires e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 19:30:00 Editado em 04.05.2026, 19:42:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator do projeto que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, afirmou nesta segunda-feira, 04, que pretende acelerar a tramitação da proposta na Câmara e trabalhar para sua aprovação ainda nesta semana.

"Quero ter o projeto aprovado até quarta-feira, 6. Vou ler o relatório na sessão da Câmara de amanhã", disse o parlamentar durante apresentação do texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A expectativa do relator é que, com o parecer apresentado, seja possível avançar rapidamente nas negociações com as bancadas e viabilizar a deliberação em plenário até o meio da semana.

Segundo Jardim, ele gostaria que o texto fosse aprovado antes da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos Estados Unidos, para uma reunião com o presidente americano Donald Trump, na quinta-feira, 7 de maio. O tema das terras raras está no radar da agenda bilateral.

O parlamentar passou as últimas horas aparando as arestas sobre o texto. Ele também se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela manhã em Brasília. A votação está marcada para esta terça-feira, 5.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta trata da criação de diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos e estratégicos no país, considerados essenciais para a transição energética e a indústria de tecnologias avançadas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARNALDO JARDIM minerais críticos parecer pl TERRAS RARAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV