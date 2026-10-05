Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Jaques Wagner diz não saber se 6x1 será votada: depende do presidente Davi Alcolumbre

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador e ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) disse não saber se a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 será votada nesta semana. Ao chegar em uma reunião de campanha convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner respondeu ao ser questionado sobre a deliberação da proposta: "Não sei. Depende do presidente Davi (Alcolumbre)", em referência ao presidente do Senado, do União Brasil do Amapá.

Alcolumbre havia pautado para esta semana três sessões no plenário para discutir a proposta. A PEC iria ser discutida a partir desta terça-feira, 6.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Porém, agora há duvidas se Alcolumbre irá realmente votar a proposta, tendo em vista que o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com quase 2,3 milhões de votos à frente de Lula, além do PL ter feito uma votação histórica e conquistando 13 novas cadeiras, chegando a 28 das 81 do Senado, mais de um terço.

O fim da escala 6x1 é tratado como objetivo prioritário para a difícil tarefa de Lula em virar o resultado do pleito presidencial em primeiro turno. Desde a redemocratização, nunca um segundo colocado conseguiu reverter a diferença e conquistar o Palácio do Planalto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC/VOTAÇÃO/INCERTEZA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV