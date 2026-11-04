Japão/S&P Global: PMI de serviços (final) sobe de 51,3 em setembro a 51,7 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão subiu de 51,3 em setembro para 51,7 em outubro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quinta-feira (horário local). O indicador permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade.

Já o PMI composto teve queda de 52,3 para 52,1 na mesma comparação. Apesar da queda, o indicador continua a apontar expansão da atividade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, o setor privado do Japão expandiu-se no ritmo mais lento em cinco meses em outubro, à medida que o crescimento mais fraco da manufatura superou uma expansão ligeiramente mais rápida, mas ainda modesta, na atividade de serviços. "Enquanto isso, os fabricantes continuaram a expandir suas forças de trabalho solidamente em meio a um aumento acentuado nos atrasos", acrescentou.