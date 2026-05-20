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Japão/S&P Global: PMI de serviços cai a 50 em maio com estagnação do setor

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 22:09:00 Editado em 20.05.2026, 22:19:07
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão caiu de 51 pontos em abril para 50 pontos em maio, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira. A previsão dos analistas da FactSet era de avanço a 51,5 pontos. O nível de 50 é considerado neutro para a atividade do setor.

Já o PMI industrial recuou de 55,1 para 54,5 pontos no período. Já o PMI composto teve queda de 52,2 para 51,1 pontos. Apesar das quedas, os dois indicadores ainda estão em território de expansão.

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Segundo a economista da S&P Global Annabel Fiddes, o aumento mais recente da produção foi impulsionado inteiramente pela manufatura, já que a atividade de serviços estagnou após uma sequência de 13 meses de crescimento. "A alta sustentada da produção (e das vendas) na manufatura foi apoiada em parte por esforços de formação de estoques, à medida que a guerra no Oriente Médio continuou afetando a disponibilidade de produtos e elevando os preços", disse.

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