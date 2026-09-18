Japão/BoJ: Ueda diz que política monetária entrou em nova fase, após alta dos juros para 1,25%

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira (18) que há o risco de a inflação subjacente no país ultrapassar a meta de 2% e que a instituição voltará a aumentar os juros de acordo com o comportamento da economia, dos preços e das condições financeiras.

O BoJ anunciou nesta sexta a elevação da taxa de juros de 1% para 1,25% ao ano, pelo placar de 7 votos a 2, com o objetivo de alcançar uma inflação estável e sustentável de 2%.

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Ueda afirmou que a política monetária no Japão em uma nova fase, mas admitiu que não há uma ideia predefinida para o ritmo do aumento dos juros.

Os impactos da guerra no Oriente Médio, a variação do câmbio e a demanda por serviços de inteligência artificial seguem no radar da instituição, segundo o dirigente.

Sobre a guerra, Ueda afirmou que há o risco de o impacto da alta das cotações do petróleo se espalhar por uma ampla gama de produtos.

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O presidente do BoJ voltou a salientar a importância de estabilização da inflação subjacente em 2% e revelou que o indicador está muito próximo da meta. A instituição observa de perto se a inflação permanecerá em tal nível, ainda segundo Ueda. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.