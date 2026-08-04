Japão/BoJ: membros citaram preocupação inflacionária e defenderam alta nos juros em ata de maio

Os dirigentes do Banco do Japão (BoJ) expressaram preocupações com a alta da inflação ao consumidor nos próximos meses, impulsionado por uma intensificação dos reajustes de preços na segunda metade do ano fiscal japonês.

Segundo o ata da reunião de política monetária de maio, alguns integrantes avaliaram que a inflação tende a ganhar força com o repasse de custos e novos aumentos de preços por parte das empresas no segundo semestre do ano fiscal. Um dos membros destacou que as expectativas de inflação de empresas e famílias subiram para "cerca de 2%", sinalizando uma mudança relevante no comportamento de preços e salários.

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O documento também revela uma discussão crescente sobre o ritmo de alta dos juros, o caminho para aproximar a taxa de uma posição "neutra" e a necessidade de reduzir gradualmente o balanço do banco central. O texto indica que os membros concordaram que era apropriado o BoJ continuar elevando os juros. Alguns reforçaram que o banco deve manter o guidance e seguir com altas, caso atividade e preços caminhem em linha com as projeções.

A discussão sobre redução das compras de títulos do governo japonês também ganhou espaço. Conforme a ata, alguns membros apontaram que o debate sobre a diminuição das compras tem se concentrado no tamanho do corte, mas que a atenção provavelmente migrará para a duração do programa.

Na reunião de maio, o BoJ manteve a taxa em 0,75% ao ano.