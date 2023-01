Japão: rendimento do JGB volta a ultrapassar 0,5%, em semana de reunião do BoJ

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos voltou a superar nesta segunda-feira (16) o teto de 0,5% estabelecido pelo Banco do Japão (BoJ) há cerca de um mês, num momento de crescente pressão para que o BC japonês aperte ainda mais sua política monetária.

Na máxima do dia, o juro do JGB de 10 anos chegou a 0,521%, depois de também ultrapassar a barreira de 0,5% na última sexta-feira (13).

Em dezembro, o BoJ elevou o teto para a faixa de variação do retorno do JGB, de 0,25% para 0,50%, na primeira sinalização de que estaria disposto a reverter sua política monetária ultra-acomodatícia em meio a pressões inflacionárias.

O BoJ voltará a se reunir nesta semana, e participantes dos mercados ficarão atentos à sua política para o controle da curva de juros. A decisão de política monetária será conhecida na madrugada de quarta-feira (18).

Hoje, a Bolsa de Tóquio fechou em baixa de mais de 1% pelo segundo pregão seguido, contrariando a tendência positiva em outras partes da Ásia, em meio à especulação sobre novo aperto na política monetária do BoJ.