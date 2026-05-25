Japão: premiê planeja orçamento extra de quase US$ 19 bilhões para conter custo de vida

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, pretende apresentar um orçamento suplementar de quase US$ 19 bilhões para aliviar o impacto da disparada do petróleo bruto, provocada pelo conflito no Oriente Médio, sobre o custo de vida.

"Esse orçamento suplementar tem como objetivo adotar todas as medidas possíveis para minimizar riscos potenciais", disse Takaichi em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 25.

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O pacote, de mais de 3 trilhões de ienes (cerca de US$ 18,84 bilhões), será custeado com a emissão de títulos para cobrir o déficit orçamentário. Takaichi afirmou, porém, que a emissão será compensada por uma arrecadação tributária maior, de modo que o estímulo não aumentará a oferta de títulos no mercado.

"Acredito que isso pode ser feito sem causar impacto relevante no mercado de títulos do governo", declarou.

Os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs) vêm subindo com força nas últimas sessões, diante de preocupações com uma inflação impulsionada pela guerra e com a agenda fiscal expansionista de Takaichi para enfrentar o aumento do custo de vida.

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A premiê disse ainda que pretende criar uma reserva financeira para mitigar os efeitos do conflito no Oriente Médio e conceder subsídios às contas de serviços públicos durante o verão.

Apesar de a escassez de petróleo ter alimentado temores de alta de preços, Takaichi afirmou que o Japão provavelmente dispõe de petróleo suficiente até a próxima primavera. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.