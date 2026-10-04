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ECONOMIA

Japão: PMI de serviços (final) cai a 51,3 pontos em setembro

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão recuou de 52,5 pontos em agosto para 51,3 pontos em setembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank, abaixo da leitura preliminar de 51,6 pontos.

Já o PMI composto (que engloba serviços e indústria) do Japão caiu de 53,5 pontos em agosto para 52,3 pontos em setembro, abaixo do levantamento preliminar de 52,5 pontos.

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A leitura acima de 50 indica expansão da atividade no país.

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