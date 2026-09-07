Japão: PIB cresce 0,4% no 2º tri ante trimestre anterior; preliminar era 0,5%

A economia japonesa cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, acima da estimativa preliminar (0,5%), segundo dados divulgados pelo governo japonês. Em ritmo anualizado, o Produto Interno Bruto (PIB) real avançou 1,4%, abaixo da estimativa preliminar de alta de 1,4%.

O investimento de capital liderou a revisão, reduzindo sua queda para 0,9% em relação ao trimestre anterior, em comparação com a leitura preliminar de uma queda de 1,2%. Os economistas já antecipavam amplamente a mudança após dados recentes do Ministério das Finanças mostrarem que os gastos empresariais se mantiveram melhor do que o esperado.

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Enquanto isso, o consumo privado ficou estável no trimestre, inalterado em relação ao relatório preliminar.

O resultado do crescimento é outro sinal encorajador para o Banco do Japão (BoJ), à medida que a instituição monetária considera um aumento da taxa de juros em sua próxima reunião. Os mercados agora estão quase totalmente precificando um aumento em setembro.

Os formuladores de políticas têm repetidamente afirmado que examinarão o impacto das tensões no Oriente Médio, as flutuações das taxas de câmbio e a demanda relacionada à inteligência artificial ao considerar o momento e o ritmo de novas ações políticas.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).