Japão: ministro reitera preocupação com queda do iene e não descarta intervenção

(via Agência Estado)

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki reiterou nesta sexta-feira, 21, preocupações com a rápida desvalorização do iene e reforçou prontidão para intervir no mercado de câmbio. "Não há nenhuma mudança em nossa posição de que tomaremos as medidas apropriadas, se houver movimentos excessivos" no mercado de câmbio, afirmou, durante coletiva de imprensa.

Segundo ele, a fraqueza da divisa pode aumentar os lucros das empresas japonesas no exterior, mas é importante que o governo alivie os efeitos negativos, como aumentos de preços.

Os comentários vieram após o iene cair abaixo do limite de 150 em relação ao dólar na quinta-feira, 20, pela primeira vez desde agosto de 1990. Por volta das 2h30 desta sexta-feira, pelo horário de Brasília, a moeda americana avançava a 150,395 ienes, de 150,24 ienes no fim da tarde de ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.