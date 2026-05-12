Japão intensifica defesa contra IA avançada, incluindo Mythos da Anthropic

O Japão está intensificando os esforços para se defender contra novas ameaças representadas pela inteligência artificial (IA), enquanto autoridades alertam sobre os riscos de novos modelos como o Mythos da Anthropic.

Nesta terça-feira, 12, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi instruiu seu ministro digital e outros funcionários relevantes a elaborar medidas para proteger a infraestrutura crítica dos modelos de IA de ponta e identificar vulnerabilidades de cibersegurança.

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Isso se soma às crescentes preocupações entre governos globais e autoridades monetárias sobre o perigo que a IA representa para os sistemas financeiros e serviços públicos que não serão capazes de se defender contra ataques cibernéticos cada vez mais rápidos e sofisticados.

Novos modelos de IA como o Mythos são capazes de encontrar vulnerabilidades de software por conta própria, descobrindo e explorando falhas de segurança que os desenvolvedores desconhecem, a uma velocidade que os humanos não conseguem igualar.

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, disse que discutiu a questão da cibersegurança da IA com o Secretário do Tesouro Scott Bessent em sua reunião em Tóquio na terça-feira.

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"Compartilhamos a visão de que devemos agir em sintonia com nossos aliados ocidentais para evitar que tais ferramentas sejam armadas por aqueles que não compartilham nossos valores", disse ela.

Hisashi Matsumoto, o ministro encarregado da cibersegurança do Japão, disse que o governo japonês deve descobrir como se defender dos riscos dos modelos avançados de IA, partindo do pressuposto de que a tecnologia ainda não está disponível para as empresas e prestadores de serviços que precisam se proteger.

"Temos a intenção de divulgar essas medidas em um futuro próximo e esperamos torná-las públicas o mais rápido possível", disse Matsumoto.

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O governo criou um grupo de trabalho para discutir o tema com o banco central, bem como com o setor privado, incluindo grandes credores e empresas de tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.