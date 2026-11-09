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Japão gasta US$ 50 bilhões, recorde em um único dia, para sustentar o iene

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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O Japão gastou um recorde de US$ 50 bilhões em um único dia de julho para sustentar o iene, evidenciando uma campanha agressiva de intervenção no câmbio que incluiu uma rara ação coordenada com os Estados Unidos.

Dados do Ministério das Finanças divulgados nesta segunda-feira (9) mostram que Tóquio comprou um total de 15,399 trilhões de ienes (US$ 97,16 bilhões) em julho e agosto. Cerca de metade desse montante foi usada apenas em 30 de julho, quando o país desembolsou 7,976 trilhões de ienes.

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O total supera o valor gasto em abril e maio e reflete a crescente preocupação das autoridades depois que a moeda caiu, mais cedo neste ano, para o menor nível em quatro décadas, perto de 164 ienes por dólar. O movimento também ressalta a dificuldade de reverter a tendência em meio à persistente fraqueza do iene.

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmaram uma intervenção coordenada para apoiar o iene no fim de julho, a primeira operação desse tipo desde 1998.

A medida incomum fortaleceu a moeda inicialmente, mas o iene ainda gira em torno de 158,20 por dólar, à medida que aumentam as expectativas de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed_. Esse cenário reforça a percepção de que o amplo diferencial de taxas entre EUA e Japão deve persistir.

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Durante o verão no Hemisfério Norte, Bessent criticou a forte desvalorização do iene, apoiou as medidas de Tóquio para conter a subvalorização da moeda e destacou o impacto do câmbio na inflação doméstica.

As declarações alimentaram especulações de um aperto monetário mais rápido pelo Banco do Japão (BoJ), que elevou a taxa de juros para 1,25% em setembro e pode agir novamente até o fim do ano.

O BoJ tem apontado a fraqueza do iene como um dos principais fatores que influenciam as perspectivas econômicas e de inflação do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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