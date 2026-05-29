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ECONOMIA

Japão gasta em maio recorde de quase US$ 74 bilhões em intervenções cambiais

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 08:05:00 Editado em 29.05.2026, 08:13:03
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O Japão gastou quase US$ 74 bilhões em intervenções no mercado de câmbio no último mês, informou o Ministério das Finanças, confirmando a primeira atuação direta do país desde 2024.

Dados divulgados pelo ministério nesta sexta-feira (29) mostram que o governo japonês desembolsou o recorde de 11,7349 trilhões de ienes (cerca de US$ 73,69 bilhões) em intervenções cambiais entre 28 de abril e 27 de maio.

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A ação do governo quando o iene atingiu a faixa de 160 por dólar reforçou, entre operadores, a avaliação de que as autoridades pretendem defender esse patamar.

A demanda persistente pelo dólar como porto seguro, em meio às tensões no Oriente Médio, e a expectativa de que o próximo passo do Federal Reserve (Fed) seja elevar os juros, e não cortá-los, voltaram a pressionar o iene, que recuou novamente para perto de 160 por dólar. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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