Japão e Holanda se aliam aos EUA para restringir acesso da China a chips

O Japão e a Holanda vão começar a restringir as exportações de equipamentos avançados de fabricação de chips para a China, unindo esforços com o governo de Joe Biden para retardar o desenvolvimento militar de Pequim, cortando o acesso do país asiático a tecnologias avançadas.

Firmado nesta sexta-feira (27) em uma reunião em Washington entre altos funcionários de segurança nacional dos três países, segundo pessoas familiarizadas com a situação, o acordo é resultado do esforço do governo Biden para convencer aliados a implementar controles de exportação em suas empresas com tecnologias críticas.

O acordo vem na esteira da decisão de Washington, em outubro, de impor amplas restrições à exportação de chips e equipamentos avançados fabricados pelas empresas nos Estados Unidos. O acordo, que foi relatado anteriormente pela Bloomberg, não foi formalmente anunciado por nenhum dos três países, destaca a Dow Jones Newswires.

Sob a regra anunciada pelos Estados Unidos no ano passado, os fabricantes de chips são obrigados a obter uma licença do Departamento de Comércio para exportar certos chips usados em cálculos avançados de inteligência artificial e supercomputação necessários para sistemas de armas modernos. Fonte: Dow Jones Newswires.