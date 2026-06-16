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Japão: BoJ eleva taxa básica de juros para 1% ao ano

Escrito por Jean Mendes* (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 07:20:00 Editado em 16.06.2026, 07:28:24
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O Banco do Japão (BoJ) anunciou nesta terça-feira (16) a elevação da taxa básica de juros de 0,75% para 1% ao ano, o maior nível desde 1995. A decisão era amplamente esperada pelo mercado, mas não foi tomada de maneira unânime. O membro do Conselho do BoJ Toichiro Asada votou pela manutenção dos juros.

A instituição iniciou em janeiro de 2025 o primeiro ciclo de aperto monetário em 17 anos e, desde então, já realizou outros dois aumentos na taxa. Em comunicado, o BoJ informou que continuará a elevar os juros dependendo das condições econômicas, de preços e financeiras do país.

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A autoridade monetária relatou que a economia japonesa conseguiu se recuperar moderadamente, apesar de ainda apresentar alguma fraqueza.

As condições financeiras do Japão permanecem acomodatícias e a inflação subjacente pode acelerar acima da meta de 2% devido ao aumento dos preços da energia, de acordo com o comunicado da instituição.

O BoJ ainda informou que reduzirá a compra dos títulos da dívida pública do Japão (JGBs) em 200 bilhões de ienes por trimestre até o primeiro trimestre de 2027. A partir de então, as reduções nas operações devem ser pausadas.

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Após o anúncio da elevação dos juros, o Índice Nikkei, que operava em leve baixa de 0,1%, passou a subir 0,8% e a renovar as máximas históricas intradia, perto dos 70 mil pontos.

*Com informações de Dow Jones Newswires.

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