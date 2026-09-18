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ECONOMIA

Japão: BoJ eleva taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,25% ao ano

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco do Japão (BoJ) anunciou o aumento da taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,25% ao ano, em comunicado publicado nesta sexta-feira, 18. A elevação era amplamente esperada por bancos e consultorias consultados pelo Broadcast.

O banco central japonês informou que a decisão foi tomada pelo placar de 7 a 2, com as dissidências de Toichiro Asada e Ayano Sato, que votaram contra o aperto monetário.

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O BoJ afirmou ainda que continuará a elevar as taxas de juros, com base nas condições econômicas, de preços e financeiras, e prometeu conduzir a política monetária para alcançar uma inflação estável e sustentável de 2%.

A instituição disse que a economia do país se recuperou "moderadamente", apesar de certa fraqueza, e reiterou que monitorará atentamente o conflito no Oriente Médio, o iene e a demanda por inteligência artificial.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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