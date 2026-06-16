Japão: aplicativo de transporte Go dispara na estreia em Tóquio no maior IPO do ano

As ações da Go Inc., empresa do aplicativo de transporte Go, dispararam na estreia na Bolsa de Tóquio nesta terça-feira, 16, na maior oferta pública inicial (IPO) do Japão neste ano até agora, evidenciando o forte apetite dos investidores por novas listagens em meio ao rali prolongado do mercado doméstico.

A Go captou 88,6 bilhões de ienes (US$ 552,6 milhões) na oferta. O papel chegou a subir 23% em relação ao preço do IPO, de 2.400 ienes, nas primeiras negociações, antes de reduzir parte dos ganhos, encerrando o pregão com alta de 10%.

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A companhia, apoiada por veículos de investimento afiliados ao Goldman Sachs e pela gigante japonesa de telecomunicações NTT Docomo, afirmou que BlackRock, Wellington Management Company e M&G Investment Management se comprometeram a comprar ações ao preço da oferta.

A Go pretende usar os recursos líquidos para financiar pesquisa e desenvolvimento de seu negócio de robotáxis e sustentar a expansão, incluindo fusões e aquisições dentro e fora do setor de táxis e de transporte por aplicativo.

Fundada em 1977 como operadora de táxi, a Go se tornou o maior aplicativo do Japão para solicitar táxis, em um mercado historicamente mais resistente à digitalização de serviços do que muitas outras economias avançadas. A empresa se vale de seus laços com o setor local e do conhecimento do mercado doméstico para competir com rivais internacionais, como a Uber. Também opera um serviço próprio de pagamentos no aplicativo, o GO Pay.

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A companhia projeta avanço significativo tanto da receita quanto do lucro líquido no ano fiscal encerrado em maio de 2026.

Segundo o Japan Exchange Group, a Go é a 21ª empresa a abrir capital em Tóquio neste ano. A listagem dá fôlego aos mercados de capitais japoneses, onde a atividade de IPOs tem ficado atrás da observada em Hong Kong, principal polo financeiro da região.

Ainda assim, as ações japonesas - especialmente as de empresas de tecnologia ligadas à cadeia global de suprimentos de IA - vêm acumulando ganhos robustos. O Nikkei 225, principal índice da bolsa, sobe quase 40% no ano.

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Goldman Sachs, Nomura e Bank of America atuaram como coordenadores líderes da oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.