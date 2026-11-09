Janela Única de Investimentos entra em nova etapa na terça-feira, 10, diz MDIC

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A Janela Única de Investimentos do Brasil entra em uma nova etapa nesta terça-feira, 10, com a inclusão de serviços e funcionalidades adicionais para que investidores estrangeiros possam planejar e executar seus negócios no País com mais eficiência, rapidez e segurança.

Fruto de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a iniciativa reúne em um único portal projetos em andamento e orientações para investidores interessados no Brasil. No ar desde março de 2026, a plataforma visa desburocratizar processos, facilitar operações e mapear oportunidades para investimentos externos.

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Em 2025, o Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil alcançou a maior marca dos últimos 10 anos. Segundo dados do Banco Central (BC), esses investimentos chegaram a US$ 85 bilhões. Em 2026, até setembro, o saldo acumulado é de US$ 75,7 bilhões. No IED, o investimento está relacionado à participação em atividades econômicas no País.

Uma das principais novidades dessa nova etapa da Janela Única é a "Área do Investidor", onde a pessoa poderá fazer o acompanhamento dos serviços solicitados. A partir de agora, também será possível iniciar a emissão de CPF de cidadão estrangeiro e de CNPJ de empresa estrangeira pela plataforma, com links para os respectivos formulários da Receita Federal e do Banco Central. Também poderão ser feitos pela plataforma pedidos de visto temporário de trabalho.

Esta segunda fase agregou ainda uma série de novos serviços, como a página de Apoio ao Investimento da ApexBrasil, onde o investidor pode acessar todo um catálogo de serviço da agência, incluindo a possibilidade de conexão com parceiros relevantes e acesso a informações sobre o ambiente de mercado, tendências, oportunidades e setores prioritários.

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Os serviços de Propriedade Intelectual - marcas, patentes e transferência de contratos de tecnologia - igualmente estão disponíveis a partir de agora; assim como registro de fertilizantes e informações sobre incentivos fiscais e isenções tarifárias.

"Nosso objetivo, com a Janela Única, é facilitar ainda mais a vida do investidor, centralizando serviços e eliminando burocracias, para que o País se torne cada vez mais competitivo e atrativo para quem deseja investir e gerar empregos no Brasil", afirma a secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Juliana Volpi.

Veja abaixo a relação de serviços e funcionalidades agregados à plataforma nesta segunda etapa:

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- Inclusão da Área do Investidor para acompanhamento dos serviços solicitados (quando integrados à Janela Única);

- Integração do sistema do Ex-tarifário (MDIC);

- Implementação do Login Único GOVBR;

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- Inclusão do serviço de Registro de Fertilizantes (MAPA);

- Inclusão do serviço de Emissão de CNPJ para Empresas Estrangeiras via CDNR (Banco Central);

- Inclusão das normas relativas à remessa de capital por parte do investidor estrangeiro (Banco Central);

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- Inclusão do serviço de Emissão de CPF e conta GOVBR para Estrangeiros (Receita Federal);

- Inclusão do serviço de Registro de Marcas (INPI);

- Inclusão do serviço de Registro de Patentes (INPI);

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- Inclusão do serviço de Registro de Contratos de Transferência de Tecnologia (INPI);

- Inclusão dos serviços de auxílio ao investidor prestados pela APEX;

- Inclusão do serviço de Visto de trabalho (MJSP/MRE);

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- Disponibilização de guias informativos sobre incentivos fiscais sobre renda e consumo (Receita Federal).

Em 2027, será iniciado o desenvolvimento do terceiro módulo, com foco na ampliação da integração entre sistemas governamentais, na incorporação de novos serviços, no aperfeiçoamento das atuais funcionalidades e no fortalecimento de serviços voltados a setores estratégicos da economia brasileira, em alinhamento com a Nova Indústria Brasil (NIB) e com as estratégias brasileiras de comércio exterior.