JAL encomenda 26 jatos Embraer E190-E2 para renovar frota regional da J-AIR a partir de 2029
A Japan Airlines (JAL) decidiu incorporar o Embraer E190-E2 como sucessor da frota regional de E170/E190 operada pela J-AIR, sua subsidiária que atua em rotas domésticas no Japão com hub principal no Aeroporto de Osaka (Itami). A companhia encomendou 26 aeronaves, sendo 16 pedidos firmes e 10 opções, com entregas previstas para começar no ano fiscal de 2029, segundo comunicado.
A JAL afirmou em comunicado que a aviação doméstica tem enfrentado mudanças rápidas no ambiente operacional, citando queda na demanda corporativa, alterações demográficas de longo prazo e custos maiores pressionados por inflação e câmbio.
Segundo a empresa, a decisão se insere nas reformas previstas na estratégia "JAL Group Management Vision 2035", com foco em manter uma rede doméstica sustentável.
A companhia japonesa destaca que o E190-E2, com novos motores e projeto de asas, tem melhora relevante de eficiência de combustível e redução de emissões de CO2 em relação à geração anterior, além de níveis de ruído menores e potencial de redução de custos de manutenção.
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