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Já foram executados R$ 5 bilhões no âmbito do Move Brasil, diz ministro do Planejamento

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou que já foram executados R$ 5 bilhões de um total de R$ 30 bilhões para o financiamento de carros e motos por meio do Move Brasil. "Temos um cenário muito positivo", considerou ele ao discursar em cerimônia no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei do Move Brasil, que amplia o acesso a crédito para motoristas de aplicativo, taxistas e outros trabalhadores de transporte. A lei é originada de uma medida provisória assinada por Lula e enviada ao Congresso Nacional em junho.

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Moretti disse que o programa foi criticado por determinadas vozes sob argumentos que se mostraram falsos, alegando que as linhas acelerariam a inflação e não teriam impacto econômico relevante. "Hoje o Move já representa mais ou menos quatro vezes a venda de carros usualmente feita para motoristas de aplicativo e táxi", disse. Segundo ele, a média mensal é de 16 mil carros vendidos para motoristas, sendo que antes era de 4 mil veículos.

O ministro informou ainda que já foram vendidos mais de 48 mil carros com o Move e quase 20 mil motos. "As críticas falavam de programas assistenciais e não têm nada a ver com isso. Aqui é um programa que combina a dimensão ambiental, pela renovação de frota, a dimensão social, porque aumenta o bem-estar do trabalhador e da trabalhadora, e o aumento de produtividade, porque é um bem de capital, um meio de trabalho e de vida desses trabalhadores", destacou Moretti.

O titular também frisou que as taxas de juros de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres, menores do que o "ambiente de Selic alta", são fundamentais para estimular a produção industrial e o emprego.

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São destinados R$ 30 bilhões para o financiamento de carros e motos novos para motoristas e entregadores. A medida, assinada pelo governo e sancionada pelo presidente às vésperas da eleição presidencial, transforma o programa em perene até consumir o valor destinado.

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MOVE BRASIL/SANÇÃO/BRUNO MORETTI
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