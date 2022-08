Já é possível ver pequeno arrefecimento da inflação global, diz presidente do BC

Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 18, que já é possível enxergar um pequeno arrefecimento da inflação global, mas destacou que os preços internacionais ainda estão em níveis altos. "A dinâmica de inflação convergiu, mesmo entre países com histórico de pouca inflação há uma correlação com os emergentes", afirmou, em painel no Macro Day 2022, organizado pelo BTG Pactual. "A inflação de serviços tem sido desafiadora em vários lugares", completou.

Campos Neto avaliou que o Brasil tem uma pequena melhora em termos de IPC cheio, bem como os Estados Unidos, sobretudo na inflação relacionada a energia.

"Sair de uma inflação de 9% nos EUA e voltar para 4,5% é um trabalho, ligado à energia. Outra parte mais difícil é sair de 4,5% e voltar para 2%, que é uma questão muito mais ligada ao mercado de trabalho", analisou o presidente do BC.

Campos Neto avaliou que a expectativa é que a desaceleração global será acompanhada de uma queda na inflação. "De fato, as condições financeiras apertaram muito rapidamente com o movimento sincronizados dos BCs. Acho que o mais importante é que a China começou a entrar de forma diferenciada. Uma coisa é aperto monetário com China crescendo muito, outra com a China desacelerando forte. E a recessão da Europa foi um pouco mais forte que o esperado", afirmou.

Por outro lado, ele voltou a alertar que, se a desaceleração global ainda vier acompanhada de uma janela de inflação alta, os impactos para os mercados emergentes serão mais nocivos. "O mercado não está preparado para período longo de inflação alta e economia desacelerando", avisou.