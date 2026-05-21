Ivo Dall'Acqua é eleito presidente da FecomercioSP para o período de 2026 a 2030

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e o Centro do Comércio do Estado de São Paulo (Cecomercio) acabaram de eleger suas diretorias para o período 2026-2030. A escolha ocorreu na sede da FecomercioSP, na capital paulista, reunindo empresários e presidentes de mais de 120 sindicatos patronais filiados. O empresário e advogado Ivo DallAcqua Júnior foi eleito presidente da Federação.

DallAcqua contou com o apoio de Abram Szajman para sucedê-lo na condução da FecomercioSP e dos Conselhos Regionais do Serviço Social do Comércio em São Paulo (Sesc-SP) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em São Paulo (Senac-SP). Atualmente, DallAcqua exerce a função de primeiro vice-presidente da entidade. Ocupa também a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), onde preside a Comissão de Negociação Coletiva do Comércio.

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"Desfrutar da confiança do presidente Abram me motiva a levar adiante as iniciativas que estamos desenvolvendo em defesa da liberdade para empreender", disse o presidente eleito, que assumirá o cargo no dia 24 de junho.

Na Federação, conduziu por anos as negociações das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) com as entidades representativas dos trabalhadores. É um dos principais interlocutores da CNC na Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra.

A FecomercioSP representa mais de 1,8 milhão de empresas de todos os portes dos setores de comércio, serviços e turismo. Juntos, esses segmentos respondem por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista - cerca de 10% do PIB brasileiro - e são responsáveis por aproximadamente 10 milhões de ocupações.

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Composição

Ao lado de DallAcqua, foram eleitos: os vice-presidentes Rubens Torres Medrano, Gisela Lucas de Araujo Lopes, Márcio Olívio Fernandes da Costa, Manuel Henrique Farias Ramos e Carlos Alberto DAmbrosio; os diretores-secretários Antonio Deliza Neto, Luis Cesar Bigonha, Milton Zamora, Sérgio Vanderlei da Silva; e os diretores tesoureiros Reinaldo Pedro Correa, Marcelo Braga, José Antonio Scomparin e DArtagnan Balsevicius Junior.