ITE-Facamp cai 0,5% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal

Guilherme Bianchini (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) caiu 0,5% na margem em junho, na série com ajuste sazonal, após alta de 2,8% em maio. Com o resultado, a média móvel trimestral do indicador recuou de 1,5% para 1,0%, enquanto o primeiro semestre registrou queda de 0,4% em relação ao mesmo período de 2021.

continua após publicidade .

"O resultado de junho reflete que a reação da atividade econômica vista nos últimos meses, apoiada em serviços e em um mercado de trabalho estruturalmente mais precarizado, possui bases frágeis", afirmam os pesquisadores do Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota. "Essa fragilidade é explicada também pela aceleração inflacionária dos últimos 12 meses e pelo aumento da taxa de juros, que compromete a decisão de investimento e reforça a tendência de alta do endividamento das famílias e das taxas de inadimplência."

Na comparação interanual, o ITE-Facamp registrou alta de 0,4%, após 0,8% em maio.

continua após publicidade .

O índice acumula crescimento de 1,8% nos 12 meses encerrados em junho, abaixo da expansão de 3,2% registrada no mês anterior.