Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 4,3 bilhões no 2tri26 de 7% em um ano

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Itaúsa, holding de investimentos que integra o bloco de controle do Itaú Unibanco, registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 7% em relação a igual intervalo de 2025, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 10. No primeiro semestre, o ganho foi de R$ 8,8 bilhões, avanço anual de 12%.

O principal motor do resultado foi o desempenho do Itaú Unibanco, cuja contribuição para a holding somou R$ 4,468 bilhões entre abril e junho, crescimento de 8,5% em base anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os investimentos não financeiros, a Alpargatas contribuiu com R$ 55 milhões, incremento de 85,7% em um ano. A Motiva gerou R$ 69 milhões, alta de 66,9%, enquanto a Copa Energia entregou R$ 102 milhões, expansão de 17,3%. A participação da Dexco foi de R$ 2 milhões, queda de 74% na comparação anual.

Na contramão, Aegea Saneamento apresentou resultado negativo de R$ 14 milhões, que representa uma elevação anual de 34,2%. Já a NTS deu um saldo negativo de R$ 68 milhões, revertendo o positivo de R$ 45 milhões em igual período de 2025.

No total, o portfólio de empresas não financeiras gerou resultado recorrente de R$ 141 milhões para a Itaúsa no trimestre em junho, recuo de 26,7% ante um ano. Já as despesas administrativas da holding somaram R$ 45 milhões no segundo trimestre, aumento de 7% em base anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No relatório que acompanha o balanço, o presidente da companhia, Alfredo Setubal, afirma que, apesar da gradual redução da Selic, o ambiente ainda é caracterizado por condições financeiras "restritivas, cautela de agentes econômicos e incerteza internacional". "Mesmo diante desse contexto, seguimos executando nossa estratégia de geração sustentável de valor, apoiados pela disciplina na alocação de capital e pela gestão ativa do nosso portfólio", ressaltou.

Ainda conforme o executivo, os números da Dexco foram pressionados pelo segmento de celulose solúvel, diante da queda no preço, além de desafios setoriais em revestimentos cerâmicos. Já a Aegea foi afetada pela piora no resultado financeiro.

"Os resultados do investimento na NTS foram impactados, em relação ao ano anterior, pela variação negativa no valor justo do ativo", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço ITAÚSA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV