Itaúsa tem lucro líquido de R$ 1,012 bi no 1º trimestre, recuo de 59,3%

A Itaúsa reportou lucro líquido de atribuído aos controladores de R$ 1,012 bilhão no primeiro trimestre de 2020. O valor representa queda de 59,3% na comparação com o lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 2,486 bilhões em igual período do ano anterior.

O lucro recorrente somou R$ 1,062 bilhão, queda de 53,4% na comparação com igual etapa do ano passado.

O ativo total da Itaúsa chegou a R$ 55,598 bilhões ao final de março, 2,3% maior que o registrado em março de 2019. Já o patrimônio líquido cresceu 3,1% em um ano, para R$ 51,962 bilhões.

A receita da companhia fechou o trimestre em R$ 1,162 bilhão. O resultado representa crescimento de 8,5% ante a cifra de R$ 1,071 bilhão na mesma base de comparação.

A rentabilidade da Itaúsa, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido médio, ficou em 7,6% no primeiro trimestre, ante 18,8% de igual período do ano passado. No critério recorrente, o indicador saiu de 17,3% para 7,9% em um ano.