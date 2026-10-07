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Itaú Ventures investe em fundo da Endeavor que captou US$ 320 milhões

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Itaú Ventures, unidade de corporate venture capital do Itaú Unibanco, foi um dos investidores estratégicos do Endeavor Catalyst Fund V, novo fundo de venture capital da Endeavor. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o fundo captou US$ 320 milhões e teve demanda acima da oferta.

O veículo investe em empresas lideradas por empreendedores, entre elas a Replit, plataforma de desenvolvimento de software com inteligência artificial, a Moove, fintech que financia veículos para motoristas.

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Com a captação, a gestora passa a administrar mais de US$ 850 milhões em 432 companhias investidas, espalhadas por 44 mercados.

Segundo o Itaú Ventures, o investimento surge como uma "janela" para as tecnologias em desenvolvimento.

"Queremos estar próximos dos empreendedores, tecnologias e modelos de negócio que estão construindo o futuro dos serviços financeiros e de outras indústrias relevantes para o banco", afirmou o head do Itaú Ventures, Philippe Schlumpf.

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O aporte é parte da estratégia de "Fundo de Fundos" do Itaú Ventures, no qual aplica recursos em fundos especializados, em vez de investir diretamente em startups.

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ITAÚ VENTURES/ENDEAVOR/INVESTIMENTO
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