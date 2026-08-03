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ECONOMIA

Itaú vende operação de pessoas físicas em Colômbia e Panamá para Banco de Bogotá por R$ 2,5 bi

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 15:00:00 Editado em 03.08.2026, 15:07:56
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O Itaú Unibanco informou, na sexta-feira, 31, que a sua subsidiária Banco Itaú Colômbia concluiu a transferência de sua operação de varejo para pessoas físicas para o Banco de Bogotá. A operação no Panamá, subordinada à colombiana, também fez parte do negócio. O valor líquido da operação foi de R$ 2,5 bilhões.

A operação envolve aproximadamente R$ 9,7 bilhões em carteira de crédito, líquida de provisões, e R$ 7,2 bilhões em depósitos. O negócio foi assinado em dezembro e aprovado pela Superintendência Financeira da Colômbia. A migração dos clientes começou a ser feita em 1.º de agosto, e o Itaú manteve canais de comunicação para atendê-los.

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Segundo o Itaú, a transação não teve impacto material sobre seu índice de capital regulatório. Com a operação concluída, o Itaú Colômbia concentrará sua atuação no segmento de pessoa jurídica, em linha com a estratégia de maximizar a rentabilidade do capital.

Em comunicado enviado à operação local, o Itaú diz que a oferta aos clientes corporativos será complementada com soluções financeiras oferecidas pelas subsidiárias Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciária e Itaú Panamá.

Para apoiar o movimento, foi feito um aumento de capital de até 400 bilhões de pesos colombianos, dos quais 240 bilhões de pesos colombianos foram executados recentemente "para fortalecer a solidez financeira do banco".

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O Itaú tem reorganizado suas operações latino-americanas. Em 2023, o banco deixou a Argentina ao vender sua operação local, que trazia prejuízos, ao Banco Macro, por R$ 250 milhões. Atualmente, além do Chile, o Itaú tem presença no Uruguai e no Paraguai e mantém escritórios de representação na Argentina e no Peru.

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