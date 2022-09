Itaú vai usar Avenue para levar seu cliente aos Estados Unidos

Lucas Agrela (via Agência Estado)

A corretora Avenue nasceu em 2018, com a proposta de facilitar o acesso do brasileiro a investimentos nos Estados Unidos. De lá para cá, a empresa conquistou cerca de 600 mil clientes e mais de R$ 6 bilhões sob gestão. De olho nesses números, o Itaú viu uma oportunidade de expandir seus negócios e comprou 35% da companhia, por cerca de R$ 500 milhões, em julho. Com a Avenue, o Itaú quer oferecer aos clientes um produto financeiro no exterior com experiência de uso simples - uma combinação hoje vista normalmente nas fintechs.

O interesse dos brasileiros por investimentos lá fora vem crescendo. A demanda leva não só a aquisições como a do Itaú, mas também ao lançamento de fundos internacionais para investidores, mesmo aqueles que não são considerados "qualificados" (grupo que inclui quem tem mais de R$ 1 milhão para investir).

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o valor investido no exterior subiu 28,7% em novembro de 2021 ante o mesmo mês de 2020, chegando ao recorde de R$ 827,2 bilhões.

Roberto Lee, cofundador e CEO da Avenue, diz acreditar que um grande número de brasileiros terá conta fora do País ao longo dos anos. "O público potencial do Brasil é o cliente de alta renda e de varejo. São 1,5 milhão de pessoas com mais de R$ 500 mil. A aceleração pode acontecer em cinco ou dez anos. Ao menos 30% do nosso público-alvo terá conta no exterior até 2027", diz o executivo.

O interesse do brasileiro no exterior acontece em um ano em que a taxa de juros e a inflação subiram tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Durante os últimos 12 meses, a valorização do dólar perante o real foi de menos de 1%. Já nos últimos cinco anos, o dólar subiu 69,7% ante o real. No período, a média da taxa Selic foi de 6,3%, enquanto a média da inflação foi de 5,1%, segundo dados do Banco Central.

"É como o sapo na panela de pressão. Ela vai esquentando, e ele não percebe. O Brasil é muito volátil, mas quem está no País não sente tanto isso. Empobrecemos com o dólar na casa dos R$ 5. A grande inflação no Brasil é a do dólar, mas isso acaba sendo mascarado. Há uma corrida de investimentos para fora do País para preservar o capital", diz Lee.

O executivo afirma que o brasileiro já superou a visão de que aplicações no exterior são ilegais. No entanto, o momento atual ainda é de desconfiança. Com a chancela de um grande banco, o Itaú, a percepção deve melhorar, o que pode impulsionar o mercado.

Horizontes

Para o Itaú, a aquisição da Avenue abre possibilidades de ampliar a carteira de crédito dos investidores e, ao mesmo tempo, oferecer uma solução de fácil utilização e que já está enquadrada no contexto regulatório brasileiro - o que pode evitar problemas com casos de evasão de divisas ou inadimplência com impostos americanos.

"Identificamos na Avenue uma oportunidade de associação, visto que ela é pioneira no setor, conta com uma solução simples e ágil, base de clientes, resultados comprovados e um corpo de profissionais extremamente qualificado, com valores e interesses em comum com os do Itaú", diz Renato Lulia Jacob, diretor de Inteligência de Mercado e Relações com Investidores do Itaú Unibanco.

"Pretendemos dar mais visibilidade, nas plataformas do Itaú, para produtos e serviços da Avenue, além de simplificar a abertura de contas na corretora americana."

Inicialmente, a Avenue será uma opção de investimento voltada aos clientes Personnalité que têm R$ 50 mil ou mais investidos no banco ou gastem R$ 10 mil por mês no cartão. Mas, posteriormente, a ideia é tornar essa opção disponível também para todos os clientes do Itaú.

Segundo William Eid, diretor do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, a tendência de aumento do número de investidores brasileiros que levam seus ativos para o exterior deve se manter, e os bancos surfam na onda do despertar para investimentos em economias mais sólidas do que a do Brasil.

"O Brasil sempre foi uma economia extremamente fechada. Nosso índice de abertura é muito baixo, mesmo em relação a países da América Latina. O brasileiro só conhece o exterior pelo turismo. Com a maior facilidade de transacionar, os bancos descobriram esse mundo", afirma Eid.

O movimento é tanto para a proteção do dinheiro de investidores a oscilações do câmbio quanto um reflexo da falta de crença no avanço da economia brasileira.

"Ao longo do tempo, a migração dos brasileiros e a remessa de recursos para o exterior mostram uma desilusão forte com o Brasil. Há muitos brasileiros morando em Portugal. Os juros baixos abriram os olhos dos brasileiros para o exterior, mas o brasileiro típico ainda não sabe que pode fazer isso", completa Eid.

Conta garantida

A aposta da Avenue é nas contas americanas para brasileiros, e não apenas em uma solução para levar e gastar dinheiro em viagens internacionais. Com a conta, o brasileiro pode contar com a proteção de seus ativos pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), agência que garante o saldo das contas de forma parecida com o que acontece no Brasil com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Em eventual problema com o banco, o saldo do brasileiro nos Estados Unidos é garantido por essa agência.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.