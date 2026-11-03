Itaú Unibanco tem lucro líquido gerencial de R$ 12,617 bi no 3tri26, alta de 6,2% ante 3tri25

O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 12,617 bilhões no terceiro trimestre de 2026, uma alta de 6,2% ante igual período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre de 2026, o lucro subiu 2,5%.

Nos nove primeiros meses do ano, o resultado foi de R$ 36,5 bilhões, crescimento de 10,2% ante igual período de 2025.

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O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) total do banco foi de 23,6% no terceiro trimestre, de 24,3% no segundo trimestre de 2026 e 23,3% no terceiro trimestre de 2025. Considerando apenas as operações no Brasil, o ROE foi de 24,5%, comparado com 25,7% no trimestre anterior e 24,2% um ano antes.

A margem financeira gerencial somou R$ 34,6 bilhões, com alta de 7,8% em um ano e aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior. A margem financeira com clientes ficou em R$ 33,28 bilhões, alta de 6,6% em um ano, enquanto a margem com o mercado foi de R$ 1,32 bilhão, expansão anual de 46,9%.

"A consistência dos nossos resultados reflete uma estratégia de longo prazo, sustentada pela disciplina na gestão, pela concessão responsável de crédito e pela qualidade da nossa carteira. Seguimos crescendo com rentabilidade, ao mesmo tempo em que mantemos investimentos sólidos e contínuos em tecnologia e inteligência artificial, fundamentais para ampliar nossa capacidade de servir cada vez melhor os clientes. A aquisição da NeoSpace e o lançamento da IA.I representam avanços importantes nessa jornada, combinando inteligência, escala e personalização para transformar a experiência financeira de pessoas e empresas", afirma em nota o presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho.