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ECONOMIA

Itaú Unibanco reporta lucro líquido gerencial de R$ 12,4 bi no 2º trimestre, alta de 7,8%

Escrito por André Marinho e Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 18:51:00 Editado em 04.08.2026, 19:00:53
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O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 12,4 bilhões no segundo trimestre de 2026, uma alta de 7,8% ante igual período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, o lucro subiu 1%. O lucro líquido no segundo trimestre ficou em R$ 12,1 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) total do banco foi de 24,3% no segundo trimestre, de 24,8% no primeiro trimestre de 2026 e 23,3% no segundo trimestre de 2025. Considerando apenas as operações no Brasil, o ROE foi de 25,7%, comparado com 26,4% no trimestre anterior e 24,4% um ano antes.

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A margem financeira gerencial somou R$ 33 bilhões, com alta de 5,2% em um ano e aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior. A margem financeira com clientes ficou em R$ 32,6 bilhões, alta de 5,1% em um ano, enquanto a margem com o mercado foi de R$ 900 milhões, expansão anual de 8,6%.

"A consistência dos nossos resultados reflete a clareza de uma estratégia orientada ao longo prazo. Crescer com rentabilidade e qualidade de carteira exige disciplina analítica, concessão responsável de crédito e uso prático da tecnologia", afirma em nota o presidente do Itaú Milton Maluhy Filho. "Entregamos resultados positivos hoje enquanto consolidamos a infraestrutura e a cultura do banco do futuro."

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