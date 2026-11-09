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ECONOMIA

Itaú Unibanco leva ia.i, inteligência artificial generativa, às PMEs

Escrito por Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 9, que a ia.i, assistente de inteligência artificial generativa do banco, chegou no aplicativo voltado para as pequenas e médias empresas (PMEs).

Em julho, o serviço foi lançado para a pessoa física. A ia.i "transforma informações financeiras em uma leitura individualizada do negócio" das companhias de menor porte, ressalta comunicado do banco. A IA do banco já está disponível para um grupo de clientes no app Itaú Empresas.

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A nova funcionalidade utiliza informações sobre a realidade financeira de cada empresa para gerar um diagnóstico individualizado do negócio e permitir que o cliente converse, em linguagem natural, sobre esse contexto e temas de sua rotina bancária, ressalta o banco.

"Essa capacidade faz parte da estratégia do Itaú Empresas de combinar dados, conhecimento financeiro e inteligência artificial para compreender melhor as necessidades de cada empresa", de acordo com o comunicado.

Pesquisa divulgada pelo Itaú no material, feita pela Strand Partners, ressalta que 70% dos fundadores de PMEs acreditam no potencial da IA para acelerar o crescimento dos negócios, mas apenas 13% registram níveis avançados de utilização.

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ITAÚ UNIBANCO/IA/ASSISTENTE/PME/ALCANCE
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