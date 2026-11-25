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O Itaú Unibanco confirmou ter promovido uma série de demissões no segmento Itaú Empresas, conforme noticiado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na terça-feira, 24. Segundo nota do banco, os desligamentos foram "pontuais" e previamente comunicados ao Sindicato dos Bancários.

Entidades sindicais estimaram pelo menos 123 pessoas atingidas pelos cortes.

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Os funcionários atuavam no EMP+, área voltada ao atendimento de pequenas e médias empresas (PMEs), descontinuada em maio, diante do avanço da conta digital Itaú Emps.

As demissões elevam para cerca de 600 o número de cortes no setor nos últimos dias, em uma conta que inclui ainda Inter e BV.

Confira a nota do Itaú na íntegra:

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"O Itaú Unibanco confirma que realizou desligamentos pontuais no segmento Itaú Empresas, conduzidos com respeito aos colaboradores e com comunicação prévia ao Sindicato dos Bancários. O banco não fará comentários adicionais sobre o tema."