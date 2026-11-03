Itaú reduz projeção para alíquota efetiva de IR/CS do intervalo 29,5% e 32,5% para 28% e 29%

O Itaú Unibanco informou ao mercado a revisão de sua projeção para a alíquota efetiva de Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS) para o ano de 2026, passando o intervalo de 29,5% e 32,5% para 28% e 29%.

De acordo com fato relevante divulgado pela instituição, as demais metas e projeções financeiras e operacionais para o exercício foram mantidas. Entre os indicadores conservados estão a carteira de crédito total, com crescimento projetado entre 5,5% e 9,5%, a carteira de crédito-Brasil, com expansão esperada entre 6,5% e 10,5%, e a margem financeira com clientes, mantida com alta entre 5,0% e 9,0%.

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Também foram mantidas a margem financeira com o mercado, projetada no intervalo entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5,5 bilhões, o custo do crédito, estimado entre R$ 38,5 bilhões e R$ 43,5 bilhões, a receita de prestação de serviços e resultado de seguros, com alta prevista entre 2,0% e 5,0%, e as despesas não decorrentes de juros, com crescimento esperado entre 1,5% e 5,5%.

O banco destacou ainda no documento que, a partir de novembro de 2026, passou a considerar um custo de capital em torno de 15,25% ao ano na gestão de seus negócios.