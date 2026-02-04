Itaú: lucro líquido gerencial é de R$ 12,3 bi no 4tri25, alta de 13,2% ante 4tri24

O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 12,317 bilhões no quarto trimestre do ano passado, um crescimento de 13,2% ante igual período de 2024. Na comparação com o terceiro trimestre, o lucro subiu 3,7%.

Em 2025,o lucro líquido recorrente gerencial foi de R$ 46,83 bilhões, avanço de 13,1% ante 2024.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) total do banco foi de 24,4% no quarto trimestre, de 23,3% no terceiro e 22,1% nos últimos três meses de 2024. Considerando apenas as operações no Brasil, o ROE foi de 26%, comparado com 24,2% no trimestre anterior e 23,4% um ano antes.

A margem financeira gerencial somou R$ 31,5 bilhões, com crescimento de 7,3% em um ano e de 0,5% em relação ao trimestre anterior. A margem financeira com clientes aumentou 8,6% em um ano, para R$ 30,9 bilhões, enquanto a margem com o mercado despencou 34%, para R$ 597 milhões.