Itaú: lucro líquido gerencial é de R$ 12,28 bi no primeiro trimestre com alta de 10,4%

O Itaú Unibanco reportou lucro líquido gerencial de R$ 12,28 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 10,4% ante igual período de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2025, o lucro caiu 0,3%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) total do banco foi de 24,8% no primeiro trimestre, de 24,4% no quarto trimestre de 2025 e 22,5% nos primeiros três meses de 2025. Considerando apenas as operações no Brasil, o ROE foi de 26,4%, comparado com 26% no trimestre anterior e 23,7% um ano antes.

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A margem financeira gerencial somou R$ 32,3 bilhões, com alta de 4% em um ano e estável em relação ao trimestre anterior. A margem financeira com clientes aumentou 4,5% em um ano, para R$ R$ 31 bilhões, enquanto a margem com o mercado caiu 11,2%, para R$ 820 milhões.