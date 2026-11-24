Itaú, Inter e BV demitem cerca de 600 funcionários em onda de cortes no setor
O Itaú Unibanco e o Inter realizaram uma série de demissões ao longo dos últimos dias e ampliaram a lista de instituições financeiras que vêm enxugando o quadro de funcionários. Segundo organizações sindicais, a onda de desligamentos no setor atinge pelo menos cerca de 600 pessoas, em um movimento que inclui ainda o BV, banco controlado pelo Grupo Votorantim e o Banco do Brasil.
No Itaú, foram demitidas 123 pessoas que atuavam no EMP+, área voltada ao atendimento de pequenas e médias empresas (PMEs), descontinuada em maio. O segmento foi substituído pela conta digital Itaú Emps, que têm forte integração com ferramentas de inteligência artificial (IA).
Pelo menos 107 bancários ainda aguardam definição sobre realocação interna, de acordo com o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. A entidade promoveu um protesto, nesta terça-feira, 24, em frente ao Centro Empresarial Itaú (CEIC), no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.
Já o Inter comunicou a intenção de desligar mais de 200 funcionários, segundo o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região. Boa parte dos funcionários estava em setores de tecnologia. As demissões seriam parte de uma "reestruturação de mercado" para aproximar o perfil da instituição ao de um banco, não de uma empresa tecnológica, ainda conforme o sindicato.
No BV, 275 trabalhadores foram desligados, diante de "avanços tecnológicos". A situação foi confirmada por uma série de publicações de pessoas afetadas nas redes sociais.
Procurados, Itaú, Inter e BV não se pronunciaram.