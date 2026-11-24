O Itaú Unibanco e o Inter realizaram uma série de demissões ao longo dos últimos dias e ampliaram a lista de instituições financeiras que vêm enxugando o quadro de funcionários. Segundo organizações sindicais, a onda de desligamentos no setor atinge pelo menos cerca de 600 pessoas, em um movimento que inclui ainda o BV, banco controlado pelo Grupo Votorantim e o Banco do Brasil.

No Itaú, foram demitidas 123 pessoas que atuavam no EMP+, área voltada ao atendimento de pequenas e médias empresas (PMEs), descontinuada em maio. O segmento foi substituído pela conta digital Itaú Emps, que têm forte integração com ferramentas de inteligência artificial (IA).

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Pelo menos 107 bancários ainda aguardam definição sobre realocação interna, de acordo com o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. A entidade promoveu um protesto, nesta terça-feira, 24, em frente ao Centro Empresarial Itaú (CEIC), no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Já o Inter comunicou a intenção de desligar mais de 200 funcionários, segundo o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região. Boa parte dos funcionários estava em setores de tecnologia. As demissões seriam parte de uma "reestruturação de mercado" para aproximar o perfil da instituição ao de um banco, não de uma empresa tecnológica, ainda conforme o sindicato.

No BV, 275 trabalhadores foram desligados, diante de "avanços tecnológicos". A situação foi confirmada por uma série de publicações de pessoas afetadas nas redes sociais.

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Procurados, Itaú, Inter e BV não se pronunciaram.